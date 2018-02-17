Borsan Cavi'den İlave İstihdam Ve İki Vardiyalı Üretim

Borsan Grup, fabrika yatırımlarını tamamladı ve Gebze ile İtalya – Milano'da bulunan tesislerini Samsun'a taşıdı. 5 fabrikanın artık tek ilde olmasıyla büyük operasyonel avantaj sağlayan Borsan Grup, üretiminin yüzde 70'ini ihraç ediyor. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Borsan Cavi'nin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü, operasyonel avantajı üretim maliyetine yansıtarak artıracağını söyledi.

Borsan Cavi'de ek istihdamla vardiya sayısının ikiye çıkarıldığını kaydeden Adnan Ölmez, 2016 yılında grup bünyesine katılan fabrikada, robotik, telekomünikasyon, medikal, uzay, savunma sanayi olmak üzere birçok sektöre özel tasarım zayıf akım kablo üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti. Ölmez, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Cern de dahil olmak üzere 180'den fazla imalatçının onaylı tedarikçisi olan Borsan Cavi,'nin Samsun'a taşınma sürecinin de zorluklarla geçtiğini anlattı.

Teknik eleman sıkıntısı

İtalya'daki sendikal süreçler dahil olmak üzere tesislerin Türkiye'ye taşınmasının trajikomik bir öyküsü olduğunu belirten Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, "Avrupa'nın birçok ülkesinde devlet iletişim altyapısı tedarikçisi olan Borsan Cavi şirketimiz, 80 bini aşkın çeşitte ürünün teknik bilgisine sahiptir. Avrupa pazarındaki gücümüzü sürdürmek adına üretim maliyetini düşürüp rekabetçi konumumuzu sürdürmek adına üretim hatlarımızı Samsun'a taşıdık. Depo, pazarlama ve satış ofislerimiz Milano'da faaliyet göstermeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde taşınma sürecini geride bırakıp, fabrikamızın tam kapasite çalışmaya başlamasıyla ikinci vardiyaya geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, sürecin bütününe baktığımızda özellikle yetkin teknik personel ve operatör sıkıntısı yaşadığımızı üzülerek belirtmem gerekiyor. Şu an eriştiğimiz noktaya gelmek için İtalya'daki deneyimli çalışma arkadaşlarımızı 2 ay Samsun'da misafir ettik ve Türkiye'deki personelimize eğitim vermelerini sağladık" dedi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı için ülke sanayinin gelişmesiyle ilgili için hedefleri olduğunu ancak, bu hedeflere ulaşmak için vasıflı işgücünün gerektiğini de kaydeden Adnan Ölmez, " Sanayi üretimindeki en büyük eksiklik gördüğüm bu durum ne yazık ki hepimiz adına zaman ve sermaye kaybıdır" diye konuştu.

Borsan Grup yüzde 38 büyüdü

Mobilya, bakır kablo, alüminyum kablo, özel tasarım zayıf akım kablo, elektrik malzemeleri ve LED aydınlatma ürünleri üretimi gerçekleştiren Borsan Grup, 2017'de ciro anlamında yüzde 38'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini de kaydeden Adnan Ölmez, bunun gerçek bir büyüme olmadığını ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cirodaki büyüme, miktar bazında değil hammadde fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle oldu. Ama cirodan daha da önemli kârlılık oranlarıdır. Kârlılık açısından 2017'nin verimli bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef bu tüm sanayi sektörünün son yıllardaki ortak problemi budur. Buradan yola çıkarak farklı ürün gruplarına yönelme nedenimizi, kârlılığımızı artırmak olarak açıklayabiliriz. 2018 yılında farklı pazar arayışlarımız daha da hızlanacaktır."

Ölmez, 2017'de aydınlatma sektöründe Borled ile LED ürün grubuna giriş yapan Borsan'ın, 300'ün üzerinde ürün çeşidiyle başta Dubai ve Frankfurt olmak üzere faaliyet gösterdiği fuarlara katılarak, pazar payını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.