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Fed, Ekonomi

Borsalarda koronavirüs paniği sürüyor

Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken; Fed ve ECB'den piyasaları rahatlatmak adına dev destek paketleri geldi.

13.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:36
Borsalarda koronavirüs paniği sürüyor

Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken; Fed ve ECB'den piyasaları rahatlatmak adına dev destek paketleri geldi. Yurt içinde dolar/TL kuru, sanayi üretiminin izleneceği güne 6,31 seviyesinden başladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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