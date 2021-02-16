Borsalarda hisse endeksleri yükseldi

Yatırımcıların, bugün açıklanacak verilere odaklandığı Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri güne artıda başladı. Yeni yıl tatili nedeniyle Çin'deki borsaların kapalı olduğu Asya'da, Japonya, Avustralya ve Hong Kong'da hisseler yükseldi.

Japonya ekonomisinde toparlanmaya ilişkin verilerin açıklanmasının ardından Tokyo'da Nikkei Endeksi, 30 yılı aşkın dönemin en yüksek düzeylerine tırmandı.

Avustralya Merkez Bankası'nın Şubat ayı para politikası kuruluna ilişkin tutanaklarda, komite üyelerinin, enflasyon hedeflerini tutturmak için, ekonomiye çok önemli destekler verilmesinin gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.74 artarken, Güney Kore'de Kospi Kompozit Endeksi yatay işlem gördü. Aynı zamanda, Hong Kong'da Hang Seng tatilden sonra ilk seansında yüzde 1.80 yükseldi. Bu arada Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.45 yükseldi.Londra'da FTSE 100 Endeksi açılış çanında yüzde 0.11 yükselirken, Frakfurt'ta DAX Endeksi yatay açıldı ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.17 artıda açıldı. Euro 1.21292 dolar ile yatay düzeyde işlem görürken, sterlin yüzde 0.05 artışla 1.39131 dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı