Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı
Haberler » Dünya » Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı - Haberler

Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı

Hafta başından beri dünya borsalarının genel ortalamasını gösterme özelliği bulunan MSCI World endeksindeki bin 644 şirket hissesinin toplam değer kaybı 3 trilyon doları aştı

26.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:16
Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı

salgınının küresel ekonomiye darbe vuracağı yönündeki beklentiler borsalar üzerinde de baskıya neden oldu.


Avrupa borsalarında kayıplar haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Avrupa'daki en kapsamlı gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 üst üste beşinci seansta da gerileyerek haziran ayından beri en uzun soluklu düşüşünü yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler