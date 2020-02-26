Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı

26.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:16

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye darbe vuracağı yönündeki beklentiler borsalar üzerinde de baskıya neden oldu.



Avrupa borsalarında kayıplar haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Avrupa'daki en kapsamlı gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 üst üste beşinci seansta da gerileyerek haziran ayından beri en uzun soluklu düşüşünü yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle