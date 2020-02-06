Borsalar, lisanslı depoculuk için ortak çalışıyor

06.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:34

Tarım ürünlerinin sağlıklı bir ortamda saklanabilmesi ve sonrasın da ticaretinin yapılabilmesini kolaylık sağlayan lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı ile ilgili ticaret borsalarının çalışmaları sürüyor.