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Borsalar, lisanslı depoculuk için ortak çalışıyor

Tarım ürünlerinin sağlıklı bir ortamda saklanabilmesi ve sonrasın da ticaretinin yapılabilmesini kolaylık sağlayan lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı ile ilgili ticaret borsalarının çalışmaları sürüyor.

06.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:34
Borsalar, lisanslı depoculuk için ortak çalışıyor

Tarım ürünlerinin sağlıklı bir ortamda saklanabilmesi ve sonrasın da ticaretinin yapılabilmesini kolaylık sağlayan lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı ile ilgili ticaret borsalarının çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Dunya.com

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