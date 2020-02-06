Borsalar, lisanslı depoculuk için ortak çalışıyor
Tarım ürünlerinin sağlıklı bir ortamda saklanabilmesi ve sonrasın da ticaretinin yapılabilmesini kolaylık sağlayan lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı ile ilgili ticaret borsalarının çalışmaları sürüyor.
06.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:34
Tarım ürünlerinin sağlıklı bir ortamda saklanabilmesi ve sonrasın da ticaretinin yapılabilmesini kolaylık sağlayan lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı ile ilgili ticaret borsalarının çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Dunya.com