Borsalar işbirliği yapıyor

12.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:34

İşbirliği protokolü imza törenine STB Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile meclis ve yönetim kurulu üyelerinden bazıları katıldılar.

İşlem hacimlerinin büyük kısmını fındığın teşkil ettiği borsalar arasında imzalanan protokole göre, hizmet kalitesini daha da arttırmak için kurumlar arasında işbirliği geliştirilecek. Ortak projeler hayata geçirilecek. TOBB Akreditasyon sistemi çerçevesinde bilgi alış verişi yapılacak.

İşbirliği imza töreninde konuşan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Sakarya TB ile olan ilişkilerin ve işbirliğinin geçmişi bulunduğunu hatırlatarak, imzalanan protokol ile daha kapsamlı projelere imza atacaklarını söyledi.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, borsa olarak en fazla Trabzon ile birlikte olduklarına dikkat çekerek, özellikle fındıkta verim ve kalitenin arttırılması için gösterilen ortak çabaların bir araya getirileceğini bildirdi.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise, her iki borsanın daha çok üretim merkezli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, işbirliği protokolü ile çok çalışma, çok üretme, çok satma ve çok kazanma ile ülkenin kalkınmasına katkıları arttıracaklarını ifade etti.

Batı ve doğudaki iki borsanın birlikte yapacakları çalışmaların aradaki diğer borsalara da olumlu yansıyacağını belirten STB Meclis Başkanı Avni Uçar da, işbirliği protokolünü bu açıdan çok önemli bulduklarını söyledi.

Daha sonra yönetim kurulu başkanları tarafından işbirliği protokolü imzalandı ve karşılıklı hediyeler verildi.

Kaynak: Bültenler