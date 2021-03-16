Borsadan kapanış rekoru
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Borsadan kapanış rekoru

16.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:06
Borsadan kapanış rekoru

Borsa, günü yüzde 0,96'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,96'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,96'lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,95 puan artışla 1.570,42 puana çıkarak, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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