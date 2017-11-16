Borsadan ASELSAN İçin Tedbir Kararı

ASELSAN, önceki gün 44 milyar lirayı aşan piyasaya değeriyle Garanti Bankası'nı geçerek Borsa İstanbul'un en değerli kuruluşu olduktan sonra yüzde 15 civarında bir düşüş sergilemişti. ASELSAN hisseleri dünkü seansı 45.60 ile açtıktan sonra kapanışa doğru 37 liranın altına inmiş, gün sonunda 40.12 liradan el değiştirmişti. Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca Eylül ayında devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Aselsan'da açığa satış ve kredili işlemler yasaklandı.

"30 KASIM'A KADAR SATIŞA KONU EDİLEMEYECEK"

Borsa İstanbul'un (BİST) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazılı açıklamada şöyle dendi:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ASELS.E payları 16/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 30/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

AŞIRI DALGALANMALARDA ÖNLEM ALINIYOR

VBTS uygulaması kapsamındaki karar 30 Kasım seansı sonuna kadar geçerli. VBTS'nin ilk tedbiri olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ardından 15 gün süre sonunda dalgalanmanın sürmesi hâlinde bir sonraki tedbir olan "Brüt Takas" önlemi uygulanıyor ve ilk tedbirdeki sınırlamalar da korunuyor.

VBTS tedbirleri, grup değişimi, pazar değişimi ve benzeri diğer nedenlerden kaynaklanan yasak ve brüt takas uygulamalarından farklı yorumlanıyor. Borsa yönetimi, aşırı dalgalı hareket gösteren hisselerde VBTS uygulamasına gidiyor.