Borsada yeni zirveler bekleniyor

18.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:11

Son 1,5 yılın zirvesine çıkan Borsa İstanbul için iyimserliğin devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, yükselişin önünde bir engel bulunmadığını ve henüz yabancı yatırımcının dönmediğini belirterek, yıl içinde yeni zirveler görülebileceğini öngörüyor.