Borsada yeni zirveler bekleniyor
Son 1,5 yılın zirvesine çıkan Borsa İstanbul için iyimserliğin devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, yükselişin önünde bir engel bulunmadığını ve henüz yabancı yatırımcının dönmediğini belirterek, yıl içinde yeni zirveler görülebileceğini öngörüyor.
18.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:11
Son 1,5 yılın zirvesine çıkan Borsa İstanbul için iyimserliğin devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, yükselişin önünde bir engel bulunmadığını ve henüz yabancı yatırımcının dönmediğini belirterek, yıl içinde yeni zirveler görülebileceğini öngörüyor.
Kaynak: Dunya.com