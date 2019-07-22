Borsada yeni hedef 106 bin
BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.
BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
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