Borsada yeni hedef 106 bin

BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.

Borsada yeni hedef 106 bin

BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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