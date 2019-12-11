Borsada "yabancı takası sırrı" çözüldü
Yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uzmanlarının gündemini meşgul ederken, alım-satım verilerinin yabancı takasındaki düşüşü açıklamaması soru işaretlerine neden olmuştu.
11.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:01
Yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uzmanlarının gündemini meşgul ederken, alım-satım verilerinin yabancı takasındaki düşüşü açıklamaması soru işaretlerine neden olmuştu...
Kaynak: Dunya.com