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Borsada "yabancı takası sırrı" çözüldü

Yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uzmanlarının gündemini meşgul ederken, alım-satım verilerinin yabancı takasındaki düşüşü açıklamaması soru işaretlerine neden olmuştu.

11.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:01
Borsada

Yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uzmanlarının gündemini meşgul ederken, alım-satım verilerinin yabancı takasındaki düşüşü açıklamaması soru işaretlerine neden olmuştu...

Kaynak: Dunya.com

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