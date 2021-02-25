Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

25.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:05
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 25.02.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.4544,38BIST ANKARA2.341-1,31BIST ANTALYA2.704-1,67BIST BALIKESİR2.439-2,02BIST BURSA3.663-2,48BIST DENIZLI3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 25.02.2021Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.4544,38
BIST ANKARA2.341-1,31
BIST ANTALYA2.704-1,67
BIST BALIKESİR2.439-2,02
BIST BURSA3.663-2,48
BIST DENIZLI3.159-7,78
BIST ISTANBUL1.6250,40
BIST IZMIR3.717-0,75
BIST KAYSERI10.4821,28
BIST KOCAELI3.908-1,87
BIST KONYA3.927-3,36
BIST TEKIRDAĞ11.9690,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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