Borsada şehir endekslerinin değişimi
25.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:05
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 25.02.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.4544,38BIST ANKARA2.341-1,31BIST ANTALYA2.704-1,67BIST BALIKESİR2.439-2,02BIST BURSA3.663-2,48BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri (Günlük) 25.02.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.454
|4,38
|BIST ANKARA
|2.341
|-1,31
|BIST ANTALYA
|2.704
|-1,67
|BIST BALIKESİR
|2.439
|-2,02
|BIST BURSA
|3.663
|-2,48
|BIST DENIZLI
|3.159
|-7,78
|BIST ISTANBUL
|1.625
|0,40
|BIST IZMIR
|3.717
|-0,75
|BIST KAYSERI
|10.482
|1,28
|BIST KOCAELI
|3.908
|-1,87
|BIST KONYA
|3.927
|-3,36
|BIST TEKIRDAĞ
|11.969
|0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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