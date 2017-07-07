Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 125.870 -0,65
BIST ANKARA 121.044 -1,08
BIST ANTALYA 54.104 -0,09
BIST BALIKESİR 87.418 -0,81
BIST BURSA 184.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|125.870
|-0,65
|BIST ANKARA
|121.044
|-1,08
|BIST ANTALYA
|54.104
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|87.418
|-0,81
|BIST BURSA
|184.298
|-0,45
|BIST DENIZLI
|78.669
|2,21
|BIST ISTANBUL
|92.894
|-0,68
|BIST IZMIR
|130.959
|-0,43
|BIST KAYSERI
|274.347
|0,92
|BIST KOCAELI
|181.184
|-0,40
|BIST KONYA
|56.892
|-1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|164.744
|-0,01