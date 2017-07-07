Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 125.870 -0,65
BIST ANKARA 121.044 -1,08
BIST ANTALYA 54.104 -0,09
BIST BALIKESİR 87.418 -0,81
BIST BURSA 184.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 125.870 -0,65
BIST ANKARA 121.044 -1,08
BIST ANTALYA 54.104 -0,09
BIST BALIKESİR 87.418 -0,81
BIST BURSA 184.298 -0,45
BIST DENIZLI 78.669 2,21
BIST ISTANBUL 92.894 -0,68
BIST IZMIR 130.959 -0,43
BIST KAYSERI 274.347 0,92
BIST KOCAELI 181.184 -0,40
BIST KONYA 56.892 -1,16
BIST TEKIRDAĞ 164.744 -0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)