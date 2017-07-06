Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.687 -0,14
BIST ANKARA 122.360 -0,09
BIST ANTALYA 54.154 -0,15
BIST BALIKESİR 88.131 0,35
BIST BURSA 185.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|126.687
|-0,14
|BIST ANKARA
|122.360
|-0,09
|BIST ANTALYA
|54.154
|-0,15
|BIST BALIKESİR
|88.131
|0,35
|BIST BURSA
|185.125
|0,05
|BIST DENIZLI
|76.968
|-2,48
|BIST ISTANBUL
|93.533
|-0,16
|BIST IZMIR
|131.520
|-0,14
|BIST KAYSERI
|271.839
|0,27
|BIST KOCAELI
|181.919
|-0,30
|BIST KONYA
|57.561
|-0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|164.761
|0,35