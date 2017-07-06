Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.687 -0,14
BIST ANKARA 122.360 -0,09
BIST ANTALYA 54.154 -0,15
BIST BALIKESİR 88.131 0,35
BIST BURSA 185.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.687 -0,14
BIST ANKARA 122.360 -0,09
BIST ANTALYA 54.154 -0,15
BIST BALIKESİR 88.131 0,35
BIST BURSA 185.125 0,05
BIST DENIZLI 76.968 -2,48
BIST ISTANBUL 93.533 -0,16
BIST IZMIR 131.520 -0,14
BIST KAYSERI 271.839 0,27
BIST KOCAELI 181.919 -0,30
BIST KONYA 57.561 -0,23
BIST TEKIRDAĞ 164.761 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)