Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.863 -0,22
BIST ANKARA 122.472 -0,92
BIST ANTALYA 54.237 -1,19
BIST BALIKESİR 87.827 0,54
BIST BURSA 185.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.863 -0,22
BIST ANKARA 122.472 -0,92
BIST ANTALYA 54.237 -1,19
BIST BALIKESİR 87.827 0,54
BIST BURSA 185.038 -1,53
BIST DENIZLI 78.925 -2,18
BIST ISTANBUL 93.684 -0,52
BIST IZMIR 131.701 -0,58
BIST KAYSERI 271.108 -2,24
BIST KOCAELI 182.475 -0,11
BIST KONYA 57.691 -0,79
BIST TEKIRDAĞ 164.189 -0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)