Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.863 -0,22
BIST ANKARA 122.472 -0,92
BIST ANTALYA 54.237 -1,19
BIST BALIKESİR 87.827 0,54
BIST BURSA 185.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|126.863
|-0,22
|BIST ANKARA
|122.472
|-0,92
|BIST ANTALYA
|54.237
|-1,19
|BIST BALIKESİR
|87.827
|0,54
|BIST BURSA
|185.038
|-1,53
|BIST DENIZLI
|78.925
|-2,18
|BIST ISTANBUL
|93.684
|-0,52
|BIST IZMIR
|131.701
|-0,58
|BIST KAYSERI
|271.108
|-2,24
|BIST KOCAELI
|182.475
|-0,11
|BIST KONYA
|57.691
|-0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|164.189
|-0,54