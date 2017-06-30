Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 130.626 1,11
BIST ANKARA 123.200 -0,17
BIST ANTALYA 54.018 0,19
BIST BALIKESİR 86.233 -0,18
BIST BURSA 185.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 130.626 1,11
BIST ANKARA 123.200 -0,17
BIST ANTALYA 54.018 0,19
BIST BALIKESİR 86.233 -0,18
BIST BURSA 185.866 -0,10
BIST DENIZLI 79.849 -0,16
BIST ISTANBUL 93.392 0,43
BIST IZMIR 131.517 0,81
BIST KAYSERI 272.427 2,11
BIST KOCAELI 184.145 1,19
BIST KONYA 57.396 -0,18
BIST TEKIRDAĞ 160.933 0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)