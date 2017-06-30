Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 130.626 1,11
BIST ANKARA 123.200 -0,17
BIST ANTALYA 54.018 0,19
BIST BALIKESİR 86.233 -0,18
BIST BURSA 185.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|130.626
|1,11
|BIST ANKARA
|123.200
|-0,17
|BIST ANTALYA
|54.018
|0,19
|BIST BALIKESİR
|86.233
|-0,18
|BIST BURSA
|185.866
|-0,10
|BIST DENIZLI
|79.849
|-0,16
|BIST ISTANBUL
|93.392
|0,43
|BIST IZMIR
|131.517
|0,81
|BIST KAYSERI
|272.427
|2,11
|BIST KOCAELI
|184.145
|1,19
|BIST KONYA
|57.396
|-0,18
|BIST TEKIRDAĞ
|160.933
|0,07