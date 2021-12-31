Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.443-2,71BIST ANKARA2.6010,34BIST ANTALYA3.8013,96BIST BALIKESİR2.7033,63BIST BURSA5.2500,76BIST DENIZLI1.7330,10BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.443
|-2,71
|BIST ANKARA
|2.601
|0,34
|BIST ANTALYA
|3.801
|3,96
|BIST BALIKESİR
|2.703
|3,63
|BIST BURSA
|5.250
|0,76
|BIST DENIZLI
|1.733
|0,10
|BIST ISTANBUL
|2.025
|0,09
|BIST IZMIR
|3.850
|0,77
|BIST KAYSERI
|10.343
|0,40
|BIST KOCAELI
|5.350
|0,49
|BIST KONYA
|2.249
|1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|11.249
|0,80
|BIST AYDIN
|1.115
|2,08
|BIST MANISA
|1.387
|1,08
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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