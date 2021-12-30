Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA22.0421,88BIST ANKARA2.593-1,43BIST ANTALYA3.6562,75BIST BALIKESİR2.6082,91BIST BURSA5.2113,04BIST DENIZLI1.731-0,77BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|22.042
|1,88
|BIST ANKARA
|2.593
|-1,43
|BIST ANTALYA
|3.656
|2,75
|BIST BALIKESİR
|2.608
|2,91
|BIST BURSA
|5.211
|3,04
|BIST DENIZLI
|1.731
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|2.024
|-2,18
|BIST IZMIR
|3.820
|-1,89
|BIST KAYSERI
|10.301
|-1,36
|BIST KOCAELI
|5.324
|-1,58
|BIST KONYA
|2.218
|-1,22
|BIST TEKIRDAĞ
|11.159
|-0,68
|BIST AYDIN
|1.092
|-1,89
|BIST MANISA
|1.372
|-0,16
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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