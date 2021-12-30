Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 22.042 1,88 BIST ANKARA 2.593 -1,43 BIST ANTALYA 3.656 2,75 BIST BALIKESİR 2.608 2,91 BIST BURSA 5.211 3,04 BIST DENIZLI 1.731 -0,77 BIST ISTANBUL 2.024 -2,18 BIST IZMIR 3.820 -1,89 BIST KAYSERI 10.301 -1,36 BIST KOCAELI 5.324 -1,58 BIST KONYA 2.218 -1,22 BIST TEKIRDAĞ 11.159 -0,68 BIST AYDIN 1.092 -1,89 BIST MANISA 1.372 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi