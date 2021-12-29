Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 29.12.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA21.6350,90BIST ANKARA2.6301,29BIST ANTALYA3.558-1,18BIST BALIKESİR2.5350,23BIST BURSA5.0573,11BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 29.12.2021Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA21.6350,90
BIST ANKARA2.6301,29
BIST ANTALYA3.558-1,18
BIST BALIKESİR2.5350,23
BIST BURSA5.0573,11
BIST DENIZLI1.7451,25
BIST ISTANBUL2.0692,60
BIST IZMIR3.8941,05
BIST KAYSERI10.4440,02
BIST KOCAELI5.4102,39
BIST KONYA2.2450,21
BIST TEKIRDAĞ11.236-0,04
BIST AYDIN1.1130,01
BIST MANISA1.3741,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title