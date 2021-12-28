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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 28.12.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA21.4422,46BIST ANKARA2.597-1,60BIST ANTALYA3.601-1,25BIST BALIKESİR2.5292,10BIST BURSA4.904-1,56BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 28.12.2021Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA21.4422,46
BIST ANKARA2.597-1,60
BIST ANTALYA3.601-1,25
BIST BALIKESİR2.5292,10
BIST BURSA4.904-1,56
BIST DENIZLI1.723-1,25
BIST ISTANBUL2.016-1,71
BIST IZMIR3.853-1,06
BIST KAYSERI10.442-2,80
BIST KOCAELI5.284-1,89
BIST KONYA2.241-1,07
BIST TEKIRDAĞ11.241-2,39
BIST AYDIN1.113-1,51
BIST MANISA1.358-3,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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