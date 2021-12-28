Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 28.12.2021 Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 21.442 2,46 BIST ANKARA 2.597 -1,60 BIST ANTALYA 3.601 -1,25 BIST BALIKESİR 2.529 2,10 BIST BURSA 4.904 -1,56 BIST DENIZLI 1.723 -1,25 BIST ISTANBUL 2.016 -1,71 BIST IZMIR 3.853 -1,06 BIST KAYSERI 10.442 -2,80 BIST KOCAELI 5.284 -1,89 BIST KONYA 2.241 -1,07 BIST TEKIRDAĞ 11.241 -2,39 BIST AYDIN 1.113 -1,51 BIST MANISA 1.358 -3,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi