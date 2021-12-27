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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA20.9277,38BIST ANKARA2.6391,00BIST ANTALYA3.6460,62BIST BALIKESİR2.4772,39BIST BURSA4.9822,68BIST DENIZLI1.7450,18BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA20.9277,38
BIST ANKARA2.6391,00
BIST ANTALYA3.6460,62
BIST BALIKESİR2.4772,39
BIST BURSA4.9822,68
BIST DENIZLI1.7450,18
BIST ISTANBUL2.051-0,49
BIST IZMIR3.8950,22
BIST KAYSERI10.7430,09
BIST KOCAELI5.3850,67
BIST KONYA2.2650,25
BIST TEKIRDAĞ11.5162,20
BIST AYDIN1.1301,83
BIST MANISA1.400-0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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