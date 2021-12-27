Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA20.9277,38BIST ANKARA2.6391,00BIST ANTALYA3.6460,62BIST BALIKESİR2.4772,39BIST BURSA4.9822,68BIST DENIZLI1.7450,18BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|20.927
|7,38
|BIST ANKARA
|2.639
|1,00
|BIST ANTALYA
|3.646
|0,62
|BIST BALIKESİR
|2.477
|2,39
|BIST BURSA
|4.982
|2,68
|BIST DENIZLI
|1.745
|0,18
|BIST ISTANBUL
|2.051
|-0,49
|BIST IZMIR
|3.895
|0,22
|BIST KAYSERI
|10.743
|0,09
|BIST KOCAELI
|5.385
|0,67
|BIST KONYA
|2.265
|0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|11.516
|2,20
|BIST AYDIN
|1.130
|1,83
|BIST MANISA
|1.400
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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