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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.4899,41BIST ANKARA2.6134,76BIST ANTALYA3.624-1,89BIST BALIKESİR2.4192,54BIST BURSA4.8524,96BIST DENIZLI1.7421,01BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.4899,41
BIST ANKARA2.6134,76
BIST ANTALYA3.624-1,89
BIST BALIKESİR2.4192,54
BIST BURSA4.8524,96
BIST DENIZLI1.7421,01
BIST ISTANBUL2.0614,74
BIST IZMIR3.8863,60
BIST KAYSERI10.7331,38
BIST KOCAELI5.3507,48
BIST KONYA2.2592,16
BIST TEKIRDAĞ11.2682,29
BIST AYDIN1.1102,55
BIST MANISA1.4044,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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