Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 17.814 -1,59 BIST ANKARA 2.494 0,74 BIST ANTALYA 3.694 -3,85 BIST BALIKESİR 2.359 -1,71 BIST BURSA 4.623 -3,16 BIST DENIZLI 1.724 -0,94 BIST ISTANBUL 1.968 0,81 BIST IZMIR 3.751 -0,34 BIST KAYSERI 10.587 1,46 BIST KOCAELI 4.977 -2,56 BIST KONYA 2.211 -0,19 BIST TEKIRDAĞ 11.015 -1,78 BIST AYDIN 1.083 -1,50 BIST MANISA 1.347 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi