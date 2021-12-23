Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.814-1,59BIST ANKARA2.4940,74BIST ANTALYA3.694-3,85BIST BALIKESİR2.359-1,71BIST BURSA4.623-3,16BIST DENIZLI1.724-0,94BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|17.814
|-1,59
|BIST ANKARA
|2.494
|0,74
|BIST ANTALYA
|3.694
|-3,85
|BIST BALIKESİR
|2.359
|-1,71
|BIST BURSA
|4.623
|-3,16
|BIST DENIZLI
|1.724
|-0,94
|BIST ISTANBUL
|1.968
|0,81
|BIST IZMIR
|3.751
|-0,34
|BIST KAYSERI
|10.587
|1,46
|BIST KOCAELI
|4.977
|-2,56
|BIST KONYA
|2.211
|-0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|11.015
|-1,78
|BIST AYDIN
|1.083
|-1,50
|BIST MANISA
|1.347
|-0,73
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500