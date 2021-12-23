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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.814-1,59BIST ANKARA2.4940,74BIST ANTALYA3.694-3,85BIST BALIKESİR2.359-1,71BIST BURSA4.623-3,16BIST DENIZLI1.724-0,94BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA17.814-1,59
BIST ANKARA2.4940,74
BIST ANTALYA3.694-3,85
BIST BALIKESİR2.359-1,71
BIST BURSA4.623-3,16
BIST DENIZLI1.724-0,94
BIST ISTANBUL1.9680,81
BIST IZMIR3.751-0,34
BIST KAYSERI10.5871,46
BIST KOCAELI4.977-2,56
BIST KONYA2.211-0,19
BIST TEKIRDAĞ11.015-1,78
BIST AYDIN1.083-1,50
BIST MANISA1.347-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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