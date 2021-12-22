Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 18.101 -5,24 BIST ANKARA 2.476 -4,08 BIST ANTALYA 3.842 -0,72 BIST BALIKESİR 2.400 0,01 BIST BURSA 4.774 -3,91 BIST DENIZLI 1.741 0,01 BIST ISTANBUL 1.952 -5,66 BIST IZMIR 3.764 -5,71 BIST KAYSERI 10.435 -0,92 BIST KOCAELI 5.108 -6,41 BIST KONYA 2.216 -0,59 BIST TEKIRDAĞ 11.215 -4,90 BIST AYDIN 1.099 -0,83 BIST MANISA 1.357 -2,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi