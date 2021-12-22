Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.101-5,24BIST ANKARA2.476-4,08BIST ANTALYA3.842-0,72BIST BALIKESİR2.4000,01BIST BURSA4.774-3,91BIST DENIZLI1.7410,01BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.101-5,24
BIST ANKARA2.476-4,08
BIST ANTALYA3.842-0,72
BIST BALIKESİR2.4000,01
BIST BURSA4.774-3,91
BIST DENIZLI1.7410,01
BIST ISTANBUL1.952-5,66
BIST IZMIR3.764-5,71
BIST KAYSERI10.435-0,92
BIST KOCAELI5.108-6,41
BIST KONYA2.216-0,59
BIST TEKIRDAĞ11.215-4,90
BIST AYDIN1.099-0,83
BIST MANISA1.357-2,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title