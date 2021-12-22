Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.101-5,24BIST ANKARA2.476-4,08BIST ANTALYA3.842-0,72BIST BALIKESİR2.4000,01BIST BURSA4.774-3,91BIST DENIZLI1.7410,01BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.101
|-5,24
|BIST ANKARA
|2.476
|-4,08
|BIST ANTALYA
|3.842
|-0,72
|BIST BALIKESİR
|2.400
|0,01
|BIST BURSA
|4.774
|-3,91
|BIST DENIZLI
|1.741
|0,01
|BIST ISTANBUL
|1.952
|-5,66
|BIST IZMIR
|3.764
|-5,71
|BIST KAYSERI
|10.435
|-0,92
|BIST KOCAELI
|5.108
|-6,41
|BIST KONYA
|2.216
|-0,59
|BIST TEKIRDAĞ
|11.215
|-4,90
|BIST AYDIN
|1.099
|-0,83
|BIST MANISA
|1.357
|-2,58
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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