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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.102-8,82BIST ANKARA2.581-7,66BIST ANTALYA3.8703,67BIST BALIKESİR2.400-3,86BIST BURSA4.968-5,76BIST DENIZLI1.740-0,67BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.102-8,82
BIST ANKARA2.581-7,66
BIST ANTALYA3.8703,67
BIST BALIKESİR2.400-3,86
BIST BURSA4.968-5,76
BIST DENIZLI1.740-0,67
BIST ISTANBUL2.069-8,30
BIST IZMIR3.992-6,98
BIST KAYSERI10.532-0,77
BIST KOCAELI5.458-8,77
BIST KONYA2.229-1,27
BIST TEKIRDAĞ11.793-6,86
BIST AYDIN1.108-2,62
BIST MANISA1.393-7,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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