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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA20.950-1,10BIST ANKARA2.795-1,27BIST ANTALYA3.7335,60BIST BALIKESİR2.4961,21BIST BURSA5.271-5,95BIST DENIZLI1.752-3,23BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA20.950-1,10
BIST ANKARA2.795-1,27
BIST ANTALYA3.7335,60
BIST BALIKESİR2.4961,21
BIST BURSA5.271-5,95
BIST DENIZLI1.752-3,23
BIST ISTANBUL2.256-0,94
BIST IZMIR4.291-2,06
BIST KAYSERI10.613-5,57
BIST KOCAELI5.982-0,01
BIST KONYA2.257-2,15
BIST TEKIRDAĞ12.6620,52
BIST AYDIN1.138-3,24
BIST MANISA1.503-1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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