Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA20.950-1,10BIST ANKARA2.795-1,27BIST ANTALYA3.7335,60BIST BALIKESİR2.4961,21BIST BURSA5.271-5,95BIST DENIZLI1.752-3,23BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|20.950
|-1,10
|BIST ANKARA
|2.795
|-1,27
|BIST ANTALYA
|3.733
|5,60
|BIST BALIKESİR
|2.496
|1,21
|BIST BURSA
|5.271
|-5,95
|BIST DENIZLI
|1.752
|-3,23
|BIST ISTANBUL
|2.256
|-0,94
|BIST IZMIR
|4.291
|-2,06
|BIST KAYSERI
|10.613
|-5,57
|BIST KOCAELI
|5.982
|-0,01
|BIST KONYA
|2.257
|-2,15
|BIST TEKIRDAĞ
|12.662
|0,52
|BIST AYDIN
|1.138
|-3,24
|BIST MANISA
|1.503
|-1,68
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500