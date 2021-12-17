Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.182-8,70BIST ANKARA2.831-8,54BIST ANTALYA3.535-4,73BIST BALIKESİR2.466-2,60BIST BURSA5.605-9,43BIST DENIZLI1.811-7,95BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.182
|-8,70
|BIST ANKARA
|2.831
|-8,54
|BIST ANTALYA
|3.535
|-4,73
|BIST BALIKESİR
|2.466
|-2,60
|BIST BURSA
|5.605
|-9,43
|BIST DENIZLI
|1.811
|-7,95
|BIST ISTANBUL
|2.278
|-8,18
|BIST IZMIR
|4.381
|-8,33
|BIST KAYSERI
|11.240
|-9,09
|BIST KOCAELI
|5.983
|-9,41
|BIST KONYA
|2.307
|-8,11
|BIST TEKIRDAĞ
|12.596
|-2,17
|BIST AYDIN
|1.176
|-9,42
|BIST MANISA
|1.528
|-8,22
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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