Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 21.182 -8,70 BIST ANKARA 2.831 -8,54 BIST ANTALYA 3.535 -4,73 BIST BALIKESİR 2.466 -2,60 BIST BURSA 5.605 -9,43 BIST DENIZLI 1.811 -7,95 BIST ISTANBUL 2.278 -8,18 BIST IZMIR 4.381 -8,33 BIST KAYSERI 11.240 -9,09 BIST KOCAELI 5.983 -9,41 BIST KONYA 2.307 -8,11 BIST TEKIRDAĞ 12.596 -2,17 BIST AYDIN 1.176 -9,42 BIST MANISA 1.528 -8,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi