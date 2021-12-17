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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.182-8,70BIST ANKARA2.831-8,54BIST ANTALYA3.535-4,73BIST BALIKESİR2.466-2,60BIST BURSA5.605-9,43BIST DENIZLI1.811-7,95BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.182-8,70
BIST ANKARA2.831-8,54
BIST ANTALYA3.535-4,73
BIST BALIKESİR2.466-2,60
BIST BURSA5.605-9,43
BIST DENIZLI1.811-7,95
BIST ISTANBUL2.278-8,18
BIST IZMIR4.381-8,33
BIST KAYSERI11.240-9,09
BIST KOCAELI5.983-9,41
BIST KONYA2.307-8,11
BIST TEKIRDAĞ12.596-2,17
BIST AYDIN1.176-9,42
BIST MANISA1.528-8,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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