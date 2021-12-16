Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA23.2019,39BIST ANKARA3.0964,66BIST ANTALYA3.7105,63BIST BALIKESİR2.5325,32BIST BURSA6.1883,07BIST DENIZLI1.9672,38BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|23.201
|9,39
|BIST ANKARA
|3.096
|4,66
|BIST ANTALYA
|3.710
|5,63
|BIST BALIKESİR
|2.532
|5,32
|BIST BURSA
|6.188
|3,07
|BIST DENIZLI
|1.967
|2,38
|BIST ISTANBUL
|2.481
|5,33
|BIST IZMIR
|4.780
|2,49
|BIST KAYSERI
|12.363
|2,77
|BIST KOCAELI
|6.604
|5,42
|BIST KONYA
|2.510
|1,81
|BIST TEKIRDAĞ
|12.876
|2,57
|BIST AYDIN
|1.298
|2,76
|BIST MANISA
|1.665
|5,46
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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