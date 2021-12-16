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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA23.2019,39BIST ANKARA3.0964,66BIST ANTALYA3.7105,63BIST BALIKESİR2.5325,32BIST BURSA6.1883,07BIST DENIZLI1.9672,38BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA23.2019,39
BIST ANKARA3.0964,66
BIST ANTALYA3.7105,63
BIST BALIKESİR2.5325,32
BIST BURSA6.1883,07
BIST DENIZLI1.9672,38
BIST ISTANBUL2.4815,33
BIST IZMIR4.7802,49
BIST KAYSERI12.3632,77
BIST KOCAELI6.6045,42
BIST KONYA2.5101,81
BIST TEKIRDAĞ12.8762,57
BIST AYDIN1.2982,76
BIST MANISA1.6655,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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