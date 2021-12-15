Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.210-1,83BIST ANKARA2.958-2,42BIST ANTALYA3.5135,79BIST BALIKESİR2.4040,02BIST BURSA6.004-2,76BIST DENIZLI1.921-3,76BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.210
|-1,83
|BIST ANKARA
|2.958
|-2,42
|BIST ANTALYA
|3.513
|5,79
|BIST BALIKESİR
|2.404
|0,02
|BIST BURSA
|6.004
|-2,76
|BIST DENIZLI
|1.921
|-3,76
|BIST ISTANBUL
|2.355
|0,75
|BIST IZMIR
|4.664
|0,22
|BIST KAYSERI
|12.031
|-4,13
|BIST KOCAELI
|6.265
|-0,41
|BIST KONYA
|2.466
|-2,78
|BIST TEKIRDAĞ
|12.553
|-1,39
|BIST AYDIN
|1.264
|-4,08
|BIST MANISA
|1.579
|-2,10
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500