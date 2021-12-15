Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 21.210 -1,83 BIST ANKARA 2.958 -2,42 BIST ANTALYA 3.513 5,79 BIST BALIKESİR 2.404 0,02 BIST BURSA 6.004 -2,76 BIST DENIZLI 1.921 -3,76 BIST ISTANBUL 2.355 0,75 BIST IZMIR 4.664 0,22 BIST KAYSERI 12.031 -4,13 BIST KOCAELI 6.265 -0,41 BIST KONYA 2.466 -2,78 BIST TEKIRDAĞ 12.553 -1,39 BIST AYDIN 1.264 -4,08 BIST MANISA 1.579 -2,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi