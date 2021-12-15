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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.210-1,83BIST ANKARA2.958-2,42BIST ANTALYA3.5135,79BIST BALIKESİR2.4040,02BIST BURSA6.004-2,76BIST DENIZLI1.921-3,76BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.210-1,83
BIST ANKARA2.958-2,42
BIST ANTALYA3.5135,79
BIST BALIKESİR2.4040,02
BIST BURSA6.004-2,76
BIST DENIZLI1.921-3,76
BIST ISTANBUL2.3550,75
BIST IZMIR4.6640,22
BIST KAYSERI12.031-4,13
BIST KOCAELI6.265-0,41
BIST KONYA2.466-2,78
BIST TEKIRDAĞ12.553-1,39
BIST AYDIN1.264-4,08
BIST MANISA1.579-2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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