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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.6058,19BIST ANKARA3.0311,09BIST ANTALYA3.320-0,40BIST BALIKESİR2.4040,32BIST BURSA6.1741,65BIST DENIZLI1.996-1,67BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.6058,19
BIST ANKARA3.0311,09
BIST ANTALYA3.320-0,40
BIST BALIKESİR2.4040,32
BIST BURSA6.1741,65
BIST DENIZLI1.996-1,67
BIST ISTANBUL2.3381,89
BIST IZMIR4.6530,82
BIST KAYSERI12.549-0,55
BIST KOCAELI6.2912,18
BIST KONYA2.5360,45
BIST TEKIRDAĞ12.7302,29
BIST AYDIN1.317-1,78
BIST MANISA1.6130,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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