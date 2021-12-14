Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 21.605 8,19 BIST ANKARA 3.031 1,09 BIST ANTALYA 3.320 -0,40 BIST BALIKESİR 2.404 0,32 BIST BURSA 6.174 1,65 BIST DENIZLI 1.996 -1,67 BIST ISTANBUL 2.338 1,89 BIST IZMIR 4.653 0,82 BIST KAYSERI 12.549 -0,55 BIST KOCAELI 6.291 2,18 BIST KONYA 2.536 0,45 BIST TEKIRDAĞ 12.730 2,29 BIST AYDIN 1.317 -1,78 BIST MANISA 1.613 0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi