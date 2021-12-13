Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 19.970 3,32 BIST ANKARA 2.998 3,26 BIST ANTALYA 3.334 -1,09 BIST BALIKESİR 2.396 -0,68 BIST BURSA 6.074 0,26 BIST DENIZLI 2.030 1,25 BIST ISTANBUL 2.294 1,96 BIST IZMIR 4.616 3,37 BIST KAYSERI 12.619 -0,42 BIST KOCAELI 6.156 5,26 BIST KONYA 2.525 1,42 BIST TEKIRDAĞ 12.445 0,84 BIST AYDIN 1.341 3,34 BIST MANISA 1.604 2,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi