Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA19.9703,32BIST ANKARA2.9983,26BIST ANTALYA3.334-1,09BIST BALIKESİR2.396-0,68BIST BURSA6.0740,26BIST DENIZLI2.0301,25BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|19.970
|3,32
|BIST ANKARA
|2.998
|3,26
|BIST ANTALYA
|3.334
|-1,09
|BIST BALIKESİR
|2.396
|-0,68
|BIST BURSA
|6.074
|0,26
|BIST DENIZLI
|2.030
|1,25
|BIST ISTANBUL
|2.294
|1,96
|BIST IZMIR
|4.616
|3,37
|BIST KAYSERI
|12.619
|-0,42
|BIST KOCAELI
|6.156
|5,26
|BIST KONYA
|2.525
|1,42
|BIST TEKIRDAĞ
|12.445
|0,84
|BIST AYDIN
|1.341
|3,34
|BIST MANISA
|1.604
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500