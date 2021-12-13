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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA19.9703,32BIST ANKARA2.9983,26BIST ANTALYA3.334-1,09BIST BALIKESİR2.396-0,68BIST BURSA6.0740,26BIST DENIZLI2.0301,25BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA19.9703,32
BIST ANKARA2.9983,26
BIST ANTALYA3.334-1,09
BIST BALIKESİR2.396-0,68
BIST BURSA6.0740,26
BIST DENIZLI2.0301,25
BIST ISTANBUL2.2941,96
BIST IZMIR4.6163,37
BIST KAYSERI12.619-0,42
BIST KOCAELI6.1565,26
BIST KONYA2.5251,42
BIST TEKIRDAĞ12.4450,84
BIST AYDIN1.3413,34
BIST MANISA1.6042,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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