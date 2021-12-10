Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.329-2,56BIST ANKARA2.904-1,05BIST ANTALYA3.3702,72BIST BALIKESİR2.4130,77BIST BURSA6.058-1,78BIST DENIZLI2.005-0,01BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.329
|-2,56
|BIST ANKARA
|2.904
|-1,05
|BIST ANTALYA
|3.370
|2,72
|BIST BALIKESİR
|2.413
|0,77
|BIST BURSA
|6.058
|-1,78
|BIST DENIZLI
|2.005
|-0,01
|BIST ISTANBUL
|2.250
|0,10
|BIST IZMIR
|4.465
|1,34
|BIST KAYSERI
|12.672
|0,41
|BIST KOCAELI
|5.849
|1,33
|BIST KONYA
|2.489
|-0,59
|BIST TEKIRDAĞ
|12.342
|0,10
|BIST AYDIN
|1.298
|-0,20
|BIST MANISA
|1.567
|1,15
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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