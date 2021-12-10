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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.329-2,56BIST ANKARA2.904-1,05BIST ANTALYA3.3702,72BIST BALIKESİR2.4130,77BIST BURSA6.058-1,78BIST DENIZLI2.005-0,01BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.329-2,56
BIST ANKARA2.904-1,05
BIST ANTALYA3.3702,72
BIST BALIKESİR2.4130,77
BIST BURSA6.058-1,78
BIST DENIZLI2.005-0,01
BIST ISTANBUL2.2500,10
BIST IZMIR4.4651,34
BIST KAYSERI12.6720,41
BIST KOCAELI5.8491,33
BIST KONYA2.489-0,59
BIST TEKIRDAĞ12.3420,10
BIST AYDIN1.298-0,20
BIST MANISA1.5671,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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