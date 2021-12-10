Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 19.329 -2,56 BIST ANKARA 2.904 -1,05 BIST ANTALYA 3.370 2,72 BIST BALIKESİR 2.413 0,77 BIST BURSA 6.058 -1,78 BIST DENIZLI 2.005 -0,01 BIST ISTANBUL 2.250 0,10 BIST IZMIR 4.465 1,34 BIST KAYSERI 12.672 0,41 BIST KOCAELI 5.849 1,33 BIST KONYA 2.489 -0,59 BIST TEKIRDAĞ 12.342 0,10 BIST AYDIN 1.298 -0,20 BIST MANISA 1.567 1,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi