Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.8353,02BIST ANKARA2.9341,78BIST ANTALYA3.281-1,38BIST BALIKESİR2.3941,53BIST BURSA6.1680,88BIST DENIZLI2.005-0,42BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.835
|3,02
|BIST ANKARA
|2.934
|1,78
|BIST ANTALYA
|3.281
|-1,38
|BIST BALIKESİR
|2.394
|1,53
|BIST BURSA
|6.168
|0,88
|BIST DENIZLI
|2.005
|-0,42
|BIST ISTANBUL
|2.248
|1,44
|BIST IZMIR
|4.406
|0,75
|BIST KAYSERI
|12.620
|0,07
|BIST KOCAELI
|5.772
|1,05
|BIST KONYA
|2.504
|1,74
|BIST TEKIRDAĞ
|12.329
|0,59
|BIST AYDIN
|1.300
|-0,89
|BIST MANISA
|1.549
|1,42
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500