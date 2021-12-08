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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.254-0,43BIST ANKARA2.8830,97BIST ANTALYA3.327-0,31BIST BALIKESİR2.3581,22BIST BURSA6.1140,80BIST DENIZLI2.0140,33BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.254-0,43
BIST ANKARA2.8830,97
BIST ANTALYA3.327-0,31
BIST BALIKESİR2.3581,22
BIST BURSA6.1140,80
BIST DENIZLI2.0140,33
BIST ISTANBUL2.2161,86
BIST IZMIR4.3730,58
BIST KAYSERI12.6121,56
BIST KOCAELI5.7121,24
BIST KONYA2.461-0,83
BIST TEKIRDAĞ12.2571,35
BIST AYDIN1.3120,05
BIST MANISA1.5280,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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