Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 19.337 3,55 BIST ANKARA 2.855 2,12 BIST ANTALYA 3.337 6,65 BIST BALIKESİR 2.330 1,65 BIST BURSA 6.066 1,39 BIST DENIZLI 2.007 -1,12 BIST ISTANBUL 2.176 2,67 BIST IZMIR 4.348 1,16 BIST KAYSERI 12.418 0,54 BIST KOCAELI 5.642 1,93 BIST KONYA 2.482 0,83 BIST TEKIRDAĞ 12.094 -0,35 BIST AYDIN 1.311 3,56 BIST MANISA 1.522 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi