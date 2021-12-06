Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.674-1,39BIST ANKARA2.7960,62BIST ANTALYA3.1295,29BIST BALIKESİR2.2921,53BIST BURSA5.983-0,02BIST DENIZLI2.0303,33BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.674-1,39
BIST ANKARA2.7960,62
BIST ANTALYA3.1295,29
BIST BALIKESİR2.2921,53
BIST BURSA5.983-0,02
BIST DENIZLI2.0303,33
BIST ISTANBUL2.1190,80
BIST IZMIR4.2982,49
BIST KAYSERI12.3510,19
BIST KOCAELI5.535-0,58
BIST KONYA2.4611,85
BIST TEKIRDAĞ12.136-0,09
BIST AYDIN1.2661,55
BIST MANISA1.5140,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title