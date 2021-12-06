Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 18.674 -1,39 BIST ANKARA 2.796 0,62 BIST ANTALYA 3.129 5,29 BIST BALIKESİR 2.292 1,53 BIST BURSA 5.983 -0,02 BIST DENIZLI 2.030 3,33 BIST ISTANBUL 2.119 0,80 BIST IZMIR 4.298 2,49 BIST KAYSERI 12.351 0,19 BIST KOCAELI 5.535 -0,58 BIST KONYA 2.461 1,85 BIST TEKIRDAĞ 12.136 -0,09 BIST AYDIN 1.266 1,55 BIST MANISA 1.514 0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi