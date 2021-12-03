Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.936-0,52BIST ANKARA2.7791,86BIST ANTALYA2.9726,93BIST BALIKESİR2.2570,91BIST BURSA5.9840,03BIST DENIZLI1.9640,96BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.936
|-0,52
|BIST ANKARA
|2.779
|1,86
|BIST ANTALYA
|2.972
|6,93
|BIST BALIKESİR
|2.257
|0,91
|BIST BURSA
|5.984
|0,03
|BIST DENIZLI
|1.964
|0,96
|BIST ISTANBUL
|2.102
|2,39
|BIST IZMIR
|4.194
|2,32
|BIST KAYSERI
|12.328
|2,00
|BIST KOCAELI
|5.567
|0,84
|BIST KONYA
|2.417
|2,73
|BIST TEKIRDAĞ
|12.148
|1,28
|BIST AYDIN
|1.247
|3,19
|BIST MANISA
|1.511
|-0,50
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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