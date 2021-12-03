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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.936-0,52BIST ANKARA2.7791,86BIST ANTALYA2.9726,93BIST BALIKESİR2.2570,91BIST BURSA5.9840,03BIST DENIZLI1.9640,96BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.936-0,52
BIST ANKARA2.7791,86
BIST ANTALYA2.9726,93
BIST BALIKESİR2.2570,91
BIST BURSA5.9840,03
BIST DENIZLI1.9640,96
BIST ISTANBUL2.1022,39
BIST IZMIR4.1942,32
BIST KAYSERI12.3282,00
BIST KOCAELI5.5670,84
BIST KONYA2.4172,73
BIST TEKIRDAĞ12.1481,28
BIST AYDIN1.2473,19
BIST MANISA1.511-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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