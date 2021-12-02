Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.0351,93BIST ANKARA2.7281,41BIST ANTALYA2.7792,37BIST BALIKESİR2.2371,92BIST BURSA5.9821,49BIST DENIZLI1.9464,63BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.035
|1,93
|BIST ANKARA
|2.728
|1,41
|BIST ANTALYA
|2.779
|2,37
|BIST BALIKESİR
|2.237
|1,92
|BIST BURSA
|5.982
|1,49
|BIST DENIZLI
|1.946
|4,63
|BIST ISTANBUL
|2.053
|0,95
|BIST IZMIR
|4.099
|1,27
|BIST KAYSERI
|12.086
|4,56
|BIST KOCAELI
|5.520
|1,10
|BIST KONYA
|2.353
|0,60
|BIST TEKIRDAĞ
|11.994
|0,38
|BIST AYDIN
|1.208
|-0,24
|BIST MANISA
|1.519
|0,33
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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