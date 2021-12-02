Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.0351,93BIST ANKARA2.7281,41BIST ANTALYA2.7792,37BIST BALIKESİR2.2371,92BIST BURSA5.9821,49BIST DENIZLI1.9464,63BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.0351,93
BIST ANKARA2.7281,41
BIST ANTALYA2.7792,37
BIST BALIKESİR2.2371,92
BIST BURSA5.9821,49
BIST DENIZLI1.9464,63
BIST ISTANBUL2.0530,95
BIST IZMIR4.0991,27
BIST KAYSERI12.0864,56
BIST KOCAELI5.5201,10
BIST KONYA2.3530,60
BIST TEKIRDAĞ11.9940,38
BIST AYDIN1.208-0,24
BIST MANISA1.5190,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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