Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.6744,69BIST ANKARA2.6901,17BIST ANTALYA2.7152,24BIST BALIKESİR2.1950,67BIST BURSA5.8942,23BIST DENIZLI1.8601,38BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.6744,69
BIST ANKARA2.6901,17
BIST ANTALYA2.7152,24
BIST BALIKESİR2.1950,67
BIST BURSA5.8942,23
BIST DENIZLI1.8601,38
BIST ISTANBUL2.0343,19
BIST IZMIR4.0471,45
BIST KAYSERI11.5581,69
BIST KOCAELI5.4611,98
BIST KONYA2.3392,34
BIST TEKIRDAĞ11.9480,08
BIST AYDIN1.2113,69
BIST MANISA1.5142,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title