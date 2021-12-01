Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.6744,69BIST ANKARA2.6901,17BIST ANTALYA2.7152,24BIST BALIKESİR2.1950,67BIST BURSA5.8942,23BIST DENIZLI1.8601,38BIST ISTANBUL2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.674
|4,69
|BIST ANKARA
|2.690
|1,17
|BIST ANTALYA
|2.715
|2,24
|BIST BALIKESİR
|2.195
|0,67
|BIST BURSA
|5.894
|2,23
|BIST DENIZLI
|1.860
|1,38
|BIST ISTANBUL
|2.034
|3,19
|BIST IZMIR
|4.047
|1,45
|BIST KAYSERI
|11.558
|1,69
|BIST KOCAELI
|5.461
|1,98
|BIST KONYA
|2.339
|2,34
|BIST TEKIRDAĞ
|11.948
|0,08
|BIST AYDIN
|1.211
|3,69
|BIST MANISA
|1.514
|2,25
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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