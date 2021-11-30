Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.8381,15BIST ANKARA2.659-0,54BIST ANTALYA2.6550,58BIST BALIKESİR2.1802,66BIST BURSA5.7661,55BIST DENIZLI1.8340,83BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|17.838
|1,15
|BIST ANKARA
|2.659
|-0,54
|BIST ANTALYA
|2.655
|0,58
|BIST BALIKESİR
|2.180
|2,66
|BIST BURSA
|5.766
|1,55
|BIST DENIZLI
|1.834
|0,83
|BIST ISTANBUL
|1.971
|0,17
|BIST IZMIR
|3.990
|2,15
|BIST KAYSERI
|11.366
|0,09
|BIST KOCAELI
|5.354
|0,98
|BIST KONYA
|2.285
|-0,59
|BIST TEKIRDAĞ
|11.939
|-1,42
|BIST AYDIN
|1.168
|-0,20
|BIST MANISA
|1.480
|-5,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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