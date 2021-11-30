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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.8381,15BIST ANKARA2.659-0,54BIST ANTALYA2.6550,58BIST BALIKESİR2.1802,66BIST BURSA5.7661,55BIST DENIZLI1.8340,83BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA17.8381,15
BIST ANKARA2.659-0,54
BIST ANTALYA2.6550,58
BIST BALIKESİR2.1802,66
BIST BURSA5.7661,55
BIST DENIZLI1.8340,83
BIST ISTANBUL1.9710,17
BIST IZMIR3.9902,15
BIST KAYSERI11.3660,09
BIST KOCAELI5.3540,98
BIST KONYA2.285-0,59
BIST TEKIRDAĞ11.939-1,42
BIST AYDIN1.168-0,20
BIST MANISA1.480-5,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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