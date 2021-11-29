Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.6358,31BIST ANKARA2.6744,86BIST ANTALYA2.640-0,24BIST BALIKESİR2.1241,23BIST BURSA5.6781,56BIST DENIZLI1.819-0,01BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|17.635
|8,31
|BIST ANKARA
|2.674
|4,86
|BIST ANTALYA
|2.640
|-0,24
|BIST BALIKESİR
|2.124
|1,23
|BIST BURSA
|5.678
|1,56
|BIST DENIZLI
|1.819
|-0,01
|BIST ISTANBUL
|1.967
|1,52
|BIST IZMIR
|3.905
|1,53
|BIST KAYSERI
|11.356
|1,68
|BIST KOCAELI
|5.302
|2,92
|BIST KONYA
|2.299
|0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|12.111
|1,92
|BIST AYDIN
|1.171
|2,13
|BIST MANISA
|1.567
|2,57
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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