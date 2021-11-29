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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.6358,31BIST ANKARA2.6744,86BIST ANTALYA2.640-0,24BIST BALIKESİR2.1241,23BIST BURSA5.6781,56BIST DENIZLI1.819-0,01BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA17.6358,31
BIST ANKARA2.6744,86
BIST ANTALYA2.640-0,24
BIST BALIKESİR2.1241,23
BIST BURSA5.6781,56
BIST DENIZLI1.819-0,01
BIST ISTANBUL1.9671,52
BIST IZMIR3.9051,53
BIST KAYSERI11.3561,68
BIST KOCAELI5.3022,92
BIST KONYA2.2990,67
BIST TEKIRDAĞ12.1111,92
BIST AYDIN1.1712,13
BIST MANISA1.5672,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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