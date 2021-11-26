Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.2820,48BIST ANKARA2.550-1,27BIST ANTALYA2.647-1,25BIST BALIKESİR2.098-0,12BIST BURSA5.5900,55BIST DENIZLI1.820-1,20BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|16.282
|0,48
|BIST ANKARA
|2.550
|-1,27
|BIST ANTALYA
|2.647
|-1,25
|BIST BALIKESİR
|2.098
|-0,12
|BIST BURSA
|5.590
|0,55
|BIST DENIZLI
|1.820
|-1,20
|BIST ISTANBUL
|1.938
|-2,62
|BIST IZMIR
|3.847
|-0,55
|BIST KAYSERI
|11.169
|-2,80
|BIST KOCAELI
|5.152
|-1,90
|BIST KONYA
|2.284
|-2,88
|BIST TEKIRDAĞ
|11.883
|2,76
|BIST AYDIN
|1.146
|-1,95
|BIST MANISA
|1.528
|-0,87
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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