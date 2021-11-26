Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.2820,48BIST ANKARA2.550-1,27BIST ANTALYA2.647-1,25BIST BALIKESİR2.098-0,12BIST BURSA5.5900,55BIST DENIZLI1.820-1,20BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA16.2820,48
BIST ANKARA2.550-1,27
BIST ANTALYA2.647-1,25
BIST BALIKESİR2.098-0,12
BIST BURSA5.5900,55
BIST DENIZLI1.820-1,20
BIST ISTANBUL1.938-2,62
BIST IZMIR3.847-0,55
BIST KAYSERI11.169-2,80
BIST KOCAELI5.152-1,90
BIST KONYA2.284-2,88
BIST TEKIRDAĞ11.8832,76
BIST AYDIN1.146-1,95
BIST MANISA1.528-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title