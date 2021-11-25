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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.2041,95BIST ANKARA2.5821,52BIST ANTALYA2.6802,59BIST BALIKESİR2.100-0,50BIST BURSA5.5604,43BIST DENIZLI1.842-0,87BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA16.2041,95
BIST ANKARA2.5821,52
BIST ANTALYA2.6802,59
BIST BALIKESİR2.100-0,50
BIST BURSA5.5604,43
BIST DENIZLI1.842-0,87
BIST ISTANBUL1.9900,98
BIST IZMIR3.868-1,13
BIST KAYSERI11.4910,26
BIST KOCAELI5.2520,94
BIST KONYA2.351-1,03
BIST TEKIRDAĞ11.5631,21
BIST AYDIN1.1692,74
BIST MANISA1.541-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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