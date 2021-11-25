Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.2041,95BIST ANKARA2.5821,52BIST ANTALYA2.6802,59BIST BALIKESİR2.100-0,50BIST BURSA5.5604,43BIST DENIZLI1.842-0,87BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|16.204
|1,95
|BIST ANKARA
|2.582
|1,52
|BIST ANTALYA
|2.680
|2,59
|BIST BALIKESİR
|2.100
|-0,50
|BIST BURSA
|5.560
|4,43
|BIST DENIZLI
|1.842
|-0,87
|BIST ISTANBUL
|1.990
|0,98
|BIST IZMIR
|3.868
|-1,13
|BIST KAYSERI
|11.491
|0,26
|BIST KOCAELI
|5.252
|0,94
|BIST KONYA
|2.351
|-1,03
|BIST TEKIRDAĞ
|11.563
|1,21
|BIST AYDIN
|1.169
|2,74
|BIST MANISA
|1.541
|-1,37
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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