Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 16.204 1,95 BIST ANKARA 2.582 1,52 BIST ANTALYA 2.680 2,59 BIST BALIKESİR 2.100 -0,50 BIST BURSA 5.560 4,43 BIST DENIZLI 1.842 -0,87 BIST ISTANBUL 1.990 0,98 BIST IZMIR 3.868 -1,13 BIST KAYSERI 11.491 0,26 BIST KOCAELI 5.252 0,94 BIST KONYA 2.351 -1,03 BIST TEKIRDAĞ 11.563 1,21 BIST AYDIN 1.169 2,74 BIST MANISA 1.541 -1,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi