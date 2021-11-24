Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA15.8959,42BIST ANKARA2.5443,93BIST ANTALYA2.6121,99BIST BALIKESİR2.1113,89BIST BURSA5.3241,42BIST DENIZLI1.8582,77BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA15.8959,42
BIST ANKARA2.5443,93
BIST ANTALYA2.6121,99
BIST BALIKESİR2.1113,89
BIST BURSA5.3241,42
BIST DENIZLI1.8582,77
BIST ISTANBUL1.9712,15
BIST IZMIR3.9121,05
BIST KAYSERI11.4620,30
BIST KOCAELI5.203-1,13
BIST KONYA2.3761,25
BIST TEKIRDAĞ11.4252,65
BIST AYDIN1.1382,74
BIST MANISA1.5630,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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