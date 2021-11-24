Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA15.8959,42BIST ANKARA2.5443,93BIST ANTALYA2.6121,99BIST BALIKESİR2.1113,89BIST BURSA5.3241,42BIST DENIZLI1.8582,77BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|15.895
|9,42
|BIST ANKARA
|2.544
|3,93
|BIST ANTALYA
|2.612
|1,99
|BIST BALIKESİR
|2.111
|3,89
|BIST BURSA
|5.324
|1,42
|BIST DENIZLI
|1.858
|2,77
|BIST ISTANBUL
|1.971
|2,15
|BIST IZMIR
|3.912
|1,05
|BIST KAYSERI
|11.462
|0,30
|BIST KOCAELI
|5.203
|-1,13
|BIST KONYA
|2.376
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|11.425
|2,65
|BIST AYDIN
|1.138
|2,74
|BIST MANISA
|1.563
|0,67
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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