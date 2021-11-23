Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.5270,80BIST ANKARA2.4481,13BIST ANTALYA2.561-1,20BIST BALIKESİR2.032-1,50BIST BURSA5.2495,11BIST DENIZLI1.808-3,01BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.527
|0,80
|BIST ANKARA
|2.448
|1,13
|BIST ANTALYA
|2.561
|-1,20
|BIST BALIKESİR
|2.032
|-1,50
|BIST BURSA
|5.249
|5,11
|BIST DENIZLI
|1.808
|-3,01
|BIST ISTANBUL
|1.929
|1,70
|BIST IZMIR
|3.871
|0,97
|BIST KAYSERI
|11.427
|0,16
|BIST KOCAELI
|5.262
|3,36
|BIST KONYA
|2.347
|-3,54
|BIST TEKIRDAĞ
|11.131
|1,00
|BIST AYDIN
|1.108
|-1,79
|BIST MANISA
|1.552
|3,23
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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