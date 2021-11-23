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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.5270,80BIST ANKARA2.4481,13BIST ANTALYA2.561-1,20BIST BALIKESİR2.032-1,50BIST BURSA5.2495,11BIST DENIZLI1.808-3,01BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.5270,80
BIST ANKARA2.4481,13
BIST ANTALYA2.561-1,20
BIST BALIKESİR2.032-1,50
BIST BURSA5.2495,11
BIST DENIZLI1.808-3,01
BIST ISTANBUL1.9291,70
BIST IZMIR3.8710,97
BIST KAYSERI11.4270,16
BIST KOCAELI5.2623,36
BIST KONYA2.347-3,54
BIST TEKIRDAĞ11.1311,00
BIST AYDIN1.108-1,79
BIST MANISA1.5523,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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