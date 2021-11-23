Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 14.527 0,80 BIST ANKARA 2.448 1,13 BIST ANTALYA 2.561 -1,20 BIST BALIKESİR 2.032 -1,50 BIST BURSA 5.249 5,11 BIST DENIZLI 1.808 -3,01 BIST ISTANBUL 1.929 1,70 BIST IZMIR 3.871 0,97 BIST KAYSERI 11.427 0,16 BIST KOCAELI 5.262 3,36 BIST KONYA 2.347 -3,54 BIST TEKIRDAĞ 11.131 1,00 BIST AYDIN 1.108 -1,79 BIST MANISA 1.552 3,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi