Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.4113,16BIST ANKARA2.4200,78BIST ANTALYA2.5932,39BIST BALIKESİR2.0631,02BIST BURSA4.9946,31BIST DENIZLI1.8640,46BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.4113,16
BIST ANKARA2.4200,78
BIST ANTALYA2.5932,39
BIST BALIKESİR2.0631,02
BIST BURSA4.9946,31
BIST DENIZLI1.8640,46
BIST ISTANBUL1.8971,17
BIST IZMIR3.8342,01
BIST KAYSERI11.4092,88
BIST KOCAELI5.0912,71
BIST KONYA2.4330,89
BIST TEKIRDAĞ11.0205,64
BIST AYDIN1.1283,45
BIST MANISA1.5040,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title