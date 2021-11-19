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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.970-0,65BIST ANKARA2.4021,11BIST ANTALYA2.5320,35BIST BALIKESİR2.042-0,66BIST BURSA4.6982,81BIST DENIZLI1.855-0,17BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.970-0,65
BIST ANKARA2.4021,11
BIST ANTALYA2.5320,35
BIST BALIKESİR2.042-0,66
BIST BURSA4.6982,81
BIST DENIZLI1.855-0,17
BIST ISTANBUL1.875-0,10
BIST IZMIR3.7591,04
BIST KAYSERI11.0900,63
BIST KOCAELI4.957-0,10
BIST KONYA2.4113,31
BIST TEKIRDAĞ10.4326,62
BIST AYDIN1.0902,30
BIST MANISA1.4981,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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