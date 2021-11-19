Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.970 -0,65 BIST ANKARA 2.402 1,11 BIST ANTALYA 2.532 0,35 BIST BALIKESİR 2.042 -0,66 BIST BURSA 4.698 2,81 BIST DENIZLI 1.855 -0,17 BIST ISTANBUL 1.875 -0,10 BIST IZMIR 3.759 1,04 BIST KAYSERI 11.090 0,63 BIST KOCAELI 4.957 -0,10 BIST KONYA 2.411 3,31 BIST TEKIRDAĞ 10.432 6,62 BIST AYDIN 1.090 2,30 BIST MANISA 1.498 1,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi