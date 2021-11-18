Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.0611,10BIST ANKARA2.3751,45BIST ANTALYA2.5230,38BIST BALIKESİR2.0551,14BIST BURSA4.5691,60BIST DENIZLI1.8581,37BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.061
|1,10
|BIST ANKARA
|2.375
|1,45
|BIST ANTALYA
|2.523
|0,38
|BIST BALIKESİR
|2.055
|1,14
|BIST BURSA
|4.569
|1,60
|BIST DENIZLI
|1.858
|1,37
|BIST ISTANBUL
|1.877
|1,25
|BIST IZMIR
|3.720
|0,22
|BIST KAYSERI
|11.021
|-0,40
|BIST KOCAELI
|4.962
|0,48
|BIST KONYA
|2.334
|3,10
|BIST TEKIRDAĞ
|9.785
|-0,27
|BIST AYDIN
|1.066
|0,01
|BIST MANISA
|1.481
|0,63
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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