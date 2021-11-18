Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.0611,10BIST ANKARA2.3751,45BIST ANTALYA2.5230,38BIST BALIKESİR2.0551,14BIST BURSA4.5691,60BIST DENIZLI1.8581,37BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.0611,10
BIST ANKARA2.3751,45
BIST ANTALYA2.5230,38
BIST BALIKESİR2.0551,14
BIST BURSA4.5691,60
BIST DENIZLI1.8581,37
BIST ISTANBUL1.8771,25
BIST IZMIR3.7200,22
BIST KAYSERI11.021-0,40
BIST KOCAELI4.9620,48
BIST KONYA2.3343,10
BIST TEKIRDAĞ9.785-0,27
BIST AYDIN1.0660,01
BIST MANISA1.4810,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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