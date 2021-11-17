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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.9080,27BIST ANKARA2.3411,25BIST ANTALYA2.5140,35BIST BALIKESİR2.0322,09BIST BURSA4.4971,65BIST DENIZLI1.8330,84BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.9080,27
BIST ANKARA2.3411,25
BIST ANTALYA2.5140,35
BIST BALIKESİR2.0322,09
BIST BURSA4.4971,65
BIST DENIZLI1.8330,84
BIST ISTANBUL1.8541,47
BIST IZMIR3.712-0,48
BIST KAYSERI11.066-0,31
BIST KOCAELI4.9382,77
BIST KONYA2.2640,01
BIST TEKIRDAĞ9.8111,12
BIST AYDIN1.066-0,14
BIST MANISA1.4720,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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