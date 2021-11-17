Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.9080,27BIST ANKARA2.3411,25BIST ANTALYA2.5140,35BIST BALIKESİR2.0322,09BIST BURSA4.4971,65BIST DENIZLI1.8330,84BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.908
|0,27
|BIST ANKARA
|2.341
|1,25
|BIST ANTALYA
|2.514
|0,35
|BIST BALIKESİR
|2.032
|2,09
|BIST BURSA
|4.497
|1,65
|BIST DENIZLI
|1.833
|0,84
|BIST ISTANBUL
|1.854
|1,47
|BIST IZMIR
|3.712
|-0,48
|BIST KAYSERI
|11.066
|-0,31
|BIST KOCAELI
|4.938
|2,77
|BIST KONYA
|2.264
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|9.811
|1,12
|BIST AYDIN
|1.066
|-0,14
|BIST MANISA
|1.472
|0,92
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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