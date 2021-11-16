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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.871-1,17BIST ANKARA2.313-0,89BIST ANTALYA2.505-1,44BIST BALIKESİR1.991-0,06BIST BURSA4.424-1,10BIST DENIZLI1.818-0,26BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.871-1,17
BIST ANKARA2.313-0,89
BIST ANTALYA2.505-1,44
BIST BALIKESİR1.991-0,06
BIST BURSA4.424-1,10
BIST DENIZLI1.818-0,26
BIST ISTANBUL1.827-0,79
BIST IZMIR3.730-0,96
BIST KAYSERI11.100-1,31
BIST KOCAELI4.805-1,50
BIST KONYA2.263-0,98
BIST TEKIRDAĞ9.702-0,66
BIST AYDIN1.067-2,17
BIST MANISA1.458-1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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