Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.871 -1,17 BIST ANKARA 2.313 -0,89 BIST ANTALYA 2.505 -1,44 BIST BALIKESİR 1.991 -0,06 BIST BURSA 4.424 -1,10 BIST DENIZLI 1.818 -0,26 BIST ISTANBUL 1.827 -0,79 BIST IZMIR 3.730 -0,96 BIST KAYSERI 11.100 -1,31 BIST KOCAELI 4.805 -1,50 BIST KONYA 2.263 -0,98 BIST TEKIRDAĞ 9.702 -0,66 BIST AYDIN 1.067 -2,17 BIST MANISA 1.458 -1,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi